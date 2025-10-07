Scafati chiude il Centro per l’Impiego | sfrattati per morosità del Comune
Tempo di lettura: 2 minuti Fino all’ultimo respiro; non è un film di Jean-Luc Godard, ma è la cifra politica del modo di gestire la cosa pubblica del Sindaco Aliberti e della sua maggioranza di centro destra. Da lunedì 6 ottobre, i cittadini di Scafati e dintorni, hanno perso la possibilità di potersi recare di persona al Centro per l’Impiego, in quanto metà dei locali che lo ospitavano, sono stati sfrattati causa morosità del Comune di Scafati. Il Sindaco, con un imbarazzante video, ha provato a scaricare su chiunque non fosse la sua amministrazione la colpa di questa débacle che arrecherà enormi disagi agli utenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
