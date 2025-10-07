Reggio Emilia, 7 ottobre 2025 - Auto di lusso 'ripulite' e vendute sul mercato arabo. E' il cuore di una inchiesta della procura di Reggio Emilia, diretta da Calogero Gaetano Paci, che ha portato all'alba di oggi tra l'Italia, la Spagna e il Belgio all'esecuzione di 14 misure cautelari nell'ambito dell'operazione denominata Palma, dopo una indagine del Nucleo Investigativo dei carabinieri reggiani. Nel mirino dei pm, un gruppo criminale transnazionale dedito ai furti e al riciclaggio di auto di lusso. L'attività, sviluppata con la Guardia Civil - UCO e la Polizia Federale Belga, con il supporto di Europol ed Eurojust, ha documentato un giro d'affari milionario con veicoli di lusso trafugati in Italia e Spagna, 'ripuliti' in Belgio, che poi partivano dal porto di Anversa alla volta dei mercati degli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scacco alla banda delle auto di lusso: 14 arresti tra Italia, Spagna e Belgio