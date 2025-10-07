Sbirri morti 3 euro Il cartello della vergogna alla Statale occupata
Questa mattina, gli studenti che si sono recati regolarmente all' università Statale di Milano l'hanno trovata chiusa o, meglio, occupata dai soliti antagonisti e collettivi che impediscono la fruzione degli spazi universitari. Si chiama interruzione di pubblico servizio ed è una prassi sempre più consolidata, per le ragioni più disparate che diventano pretesti per bloccare le lezioni. Gli ingressi sono stati sbarrati dall'interno ed è stato impedito a studenti, professori, ricercatori e lavoratori in generale di fare ingresso nella struttura di via Conservatorio. " Oggi arrivo in Facoltà e questa è okkupata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: sbirri - morti
