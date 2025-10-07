Satnam Singh | Con un soccorso tempestivo si sarebbe potuto salvare

Latinatoday.it | 7 ott 2025

Si apre con la testimonianza della dottoressa Maria Cristina Setacci la nuova udienza del processo per la morte di Satnam Singh, il giovane migrante vittima, a giugno del 2024, di un incidente sul lavoro, abbandonato davanti alla sua abitazione dal titolare dell’azienda per cui lavorava, con un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

