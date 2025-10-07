Satnam Singh | Con un soccorso tempestivo si sarebbe potuto salvare

Si apre con la testimonianza della dottoressa Maria Cristina Setacci la nuova udienza del processo per la morte di Satnam Singh, il giovane migrante vittima, a giugno del 2024, di un incidente sul lavoro, abbandonato davanti alla sua abitazione dal titolare dell’azienda per cui lavorava, con un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Rocca incontra familiari di Satnam Singh: Una vicenda dolorosa che va oltre sicurezza e caporalato – Il video

Rocca incontra familiari Satnam Singh: Sono mancate umanità e civiltà – Il video

I familiari di Satnam Singh sono a Roma, giovedì l'incontro col leader della Cgil Landini

«Ho perso la testa, non ho mai voluto la morte di Satnam Singh». Così si è difeso Antonello Lovato, il proprietario dell'azienda agricola finito al centro di una vicenda che ha acceso i riflettori sulle condizioni dei braccianti stranieri in Italia. Satnam Singh, origin

Una storia di sfruttamento e invisibilità: Satnam Singh, bracciante indiano morto dopo un incidente nei campi, abbandonato senza soccorso. Imputato per omicidio volontario il titolare dell'azienda agricola.

Satnam, l'ex datore di lavoro imputato per omicidio: «Ho perso la testa, non ero in me. Non ho mai voluto la sua morte, risarcirò la famiglia» - Antonello Lovato, imputato nel processo per la morte di Satnam Singh, ha reso dichiarazioni spontanee in cui si è dichiarato estraneo ai fatti, su tutta la linea, ha dichiarato che sarà presente in

Rocca incontra i familiari di Satnam Singh: "Mai voltarsi dall'altra parte" - Con questo obiettivo il presidente della Regione Francesco Rocca ha incontrato i familiari di Satnam Singh, il lavoratore indiano deceduto lo scorso anno dopo un