di Stefano Fogliani SASSUOLO Come già accaduto a settembre, in occasione della prima pausa del campionato, la ‘multinazionale’ neroverde rifà la valigia e si sparte ai quattro angoli del globo per rispondere alle chiamate dei diversi nazionali che integrano il gruppo a disposizione di Fabio Grosso. L’unico che resta in Italia è anche l’unico azzurro, ovvero Luca Lipani, che con l’Under 21 di Silvio Baldini cercherà il pass per l’Europeo di categoria del 2027. Gli azzurrini, a punteggio pieno dopo le prime due gare vinte contro Montenegro e Macedonia del Nord, sono attesi da un doppio impegno casalingo contro la Svezia (venerdi) e contro l’Armenia, martedi prossimo: prima gara a Cesena, seconda a Cremona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sassuolo È una multinazionale neroverde