Sasso Lega | Serve il consenso dei genitori per le attività religiose a scuola Stop ai tentativi di islamizzazione
La Commissione Cultura della Camera dei Deputati ha ospitato importanti audizioni relative alla risoluzione n. 7-00309 presentata dalla Lega, a prima firma dell’onorevole Rossano Sasso, che chiede una regolamentazione più stringente per le attività scolastiche a contenuto religioso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
sasso - lega
Maturità, polemica sullo studente che chiede di abbassare il voto. Sasso (Lega) attacca la sinistra: “Grave strumentalizzare i giovani. Noi assumiamo 50mila docenti”
Riforma dell’Esame di Maturità, Sasso (Lega) plaude all’approvazione: “Impegno concreto per studenti e docenti”
Educazione sessuale a scuola, consenso informato e propaganda gender: confronto con Rossano Sasso (Lega)
Rossano SASSO, Deputato Lega > VENERDÌ 3 OTTOBRE ore 10:10 a "Re Start" (Rai 3) Streaming: https://raiplay.it/dirette/rai3 | Tw: @Restart_Rai #restart - X Vai su X
Scuola, Sasso (Lega), la Regione Toscana finanzia corsi gender, fuori dalle scuole gli attivisti lgbt - Scuola, Sasso (Lega), la Regione Toscana finanzia corsi gender, fuori dalle scuole gli attivisti lgbt ... Da politicamentecorretto.com
Educazione sessuale, emendamento Lega al ddl Valditara: i docenti che non acquisiranno il consenso della famiglie saranno sospesi dal servizio - Prosegue nella Commissione Cultura della Camera l’esame del disegno di legge Valditara sul consenso informato delle famiglie per le attività di educazione sessuale che le scuole volessero organizzare ... Si legge su tecnicadellascuola.it