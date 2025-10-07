Sassari Emanuele Ragnedda ricoverato in ospedale | avrebbe tentato il suicidio in cella

Il 41enne imprenditore del vino, reo confesso, trasferito d’urgenza dal carcere di Bancali. Mercoledì nuovo sopralluogo dei carabinieri del Ris nella tenuta di Concaentosa. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Sassari, Emanuele Ragnedda ricoverato in ospedale: avrebbe tentato il suicidio in cella

