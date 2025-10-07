Saronno l’ospedale diventa centro di riferimento per gli interventi robotici alla prostata
Svolta tecnologica all’Ospedale di Saronno, che si conferma punto di riferimento per l’innovazione sanitaria nel territorio. Il presidio è diventato centro aziendale specializzato per una nuova tecnica robotica destinata al trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna (IPB), una delle patologie urologiche più diffuse tra gli uomini adulti. Prostata, a Saronno sistema robotico di idro-ablazione per l’ipertrofia benigna . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: saronno - ospedale
L’intelligenza artificiale all’ospedale di Saronno: arriva nuova strumentazione endoscopica
Ospedale di Saronno, Neurologia protagonista al programma mondiale per la cura dell’ictus
Ospedale di Saronno, una nuova Moc donata dalla Fondazione consente esami più precisi e veloci
Ospedale di #Saronno, #Urologia: primi quattro interventi di chirurgia mininvasiva col sistema robotico Vai su Facebook
All'ospedale di Saronno una nuova MOC di ultimissima generazione, donata dalla Fondazione Saronno - X Vai su X
Urologia, la chirurgia robotica mininvasiva arriva all’Ospedale di Saronno - Giovedì i primi interventi all’Ospedale che diventa centro di riferimento aziendale per la nuova metodica: gli interventi con questa tecnica durano meno di 60 minuti e permettono di preservare le funz ... Secondo varesenews.it