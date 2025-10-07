Saronno l’ospedale diventa centro di riferimento per gli interventi robotici alla prostata

Ilnotiziario.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta tecnologica all’Ospedale di Saronno, che si conferma punto di riferimento per l’innovazione sanitaria nel territorio. Il presidio è diventato centro aziendale specializzato per una nuova tecnica robotica destinata al trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna (IPB), una delle patologie urologiche più diffuse tra gli uomini adulti. Prostata, a Saronno sistema robotico di idro-ablazione per l’ipertrofia benigna . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: saronno - ospedale

L’intelligenza artificiale all’ospedale di Saronno: arriva nuova strumentazione endoscopica

Ospedale di Saronno, Neurologia protagonista al programma mondiale per la cura dell’ictus

Ospedale di Saronno, una nuova Moc donata dalla Fondazione consente esami più precisi e veloci

Urologia, la chirurgia robotica mininvasiva arriva all’Ospedale di Saronno - Giovedì i primi interventi all’Ospedale che diventa centro di riferimento aziendale per la nuova metodica: gli interventi con questa tecnica durano meno di 60 minuti e permettono di preservare le funz ... Secondo varesenews.it

Cerca Video su questo argomento: Saronno L8217ospedale Diventa Centro