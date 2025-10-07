Sardinia Music Hub | a Sassari e Alghero l’evento che unisce musica formazione e intelligenza artificiale

Il primo appuntamento, giovedì 9 ottobre, è dedicato alla professione di accordatore di pianoforti. Poi toccherà al laboratorio di musica elettronica e agli incontri sul giornalismo musicale, dall’ufficio stampa al mestiere del critico. E poi, ancora, masterclass sull’intelligenza artificiale tra opportunità e distorsioni e sulle sue applicazione all'industria degli eventi dal vivo. Fa tutto parte del programma di Sardinia Music Hub, primo evento in Sardegna interamente dedicato all’industria della musica dal vivo. Dal 9 al 13 ottobre Sassari e Alghero ospitano laboratori, workshop e masterclass di alta formazione per esplorare la filiera dell’organizzazione degli eventi live e le opportunità che offre ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

