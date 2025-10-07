Sarah Toscano lancia ‘Met Gala’ ma il nuovo singolo non convince… la mamma

Periodicodaily.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – È uscito lo scorso 3 ottobre 'Met Gala', il nuovo album di Sarah Toscano, vincitrice dell'edizione 2024 di Amici. Per celebrare il debutto discografico, la giovane cantante ha condiviso su Instagram una serie di scatti promozionali, ma tra le immagini a catturare l'attenzione dei follower è stato uno screen di una conversazione privata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sarah - toscano

Amici 23, Sarah Toscano vittima di bodyshaming sui social: la reazione della cantante

Ecco la nuova cittadella dello sport di Carate: grande festa e parata di star con Galliani, Fabio Rovazzi e Sarah Toscano

Da Sarah Toscano a Willie Peyote. Tutte le stelle di Imola in musica

sarah toscano lancia 8216metSarah Toscano lancia ‘Met Gala’, ma il nuovo singolo non convince… la mamma - È uscito lo scorso 3 ottobre 'Met Gala', il nuovo album di Sarah Toscano, vincitrice dell'edizione 2024 di Amici. Secondo cn24tv.it

sarah toscano lancia 8216metSarah Toscano: “Le critiche social, l’amore, un futuro da modella, la ricetta del vero toast. Così nasce il mio primo album Met Gala” - Dall'amore al rapporto con il suo aspetto fisico fino all'odio social che l'ha travolta di recente. Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Sarah Toscano Lancia 8216met