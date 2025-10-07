Sarah Toscano lancia il nuovo album ma la mamma lo boccia | Non mi fa impazzire

Sarah Toscano è alle prese con le emozioni delle prime volte. Per la vincitrice di Amici 2024 la scalata al successo è appena iniziata, ma le soddisfazioni sono già parecchie. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e il successo delle sue hit estive, la cantante annuncia il suo primo album, dal titolo Met Gala. Piace a tutti, ma non troppo alla persona più importante. La mamma di Sarah non manca di riservare qualche benevola critica alla figlia. Il severo commento di mamma Petra. Vera esponente della Generazione Z, Sarah Toscano non poteva che raccontare l'entusiasmo della pubblicazione del suo primo disco che con un carosello su Instagram.

