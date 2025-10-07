le motivazioni dietro la scelta di casting in CSI: come un personaggio amato fu inserito per ragioni insolite. Il celebre serial televisivo CSI: Crime Scene Investigation ha vissuto oltre due decenni di successi e cambiamenti nel cast, alimentando discussioni tra fan e addetti ai lavori. Tra le varie vicende che hanno segnato questa longeva serie, spicca una decisione di casting che ha suscitato non poche polemiche, legata all’introduzione di uno dei personaggi più iconici del franchise. Un approfondimento su questa scelta rivela come spesso le dinamiche interne possano influire sulle scelte artistiche, anche a discapito delle aspettative del pubblico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sara sidle nel csi: le ironie sul casting di jorja fox e l’impatto sugli attori