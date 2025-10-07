Sarà Edmondo Cirielli a sfidare Roberto Fico alle elezioni in Campania

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tanto attesa fumata bianca è finalmente arrivata. Edmondo Cirielli è stato ufficialmente candidato da Fratelli d'Italia come governatore della Campania. La Lega ha già accolto con favore la notizia, mancherebbe, in teoria, il via libera definitivo di Forza Italia, sempre orientata alla. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: edmondo - cirielli

