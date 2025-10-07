Saquon Barkley prevede pienamente di giocare nella settimana 6 nonostante il problema del ginocchio

2025-10-06 23:53:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Secondo quanto riferito, Saquon Barkley prevede di giocare pienamente nella settimana 6 nonostante le Philadelphia Eagles che correvano indietro nel rapporto sugli infortuni per il loro scontro con i New York Giants giovedì. Gli Eagles non si sono esercitati lunedì in mezzo alla breve svolta dalla sconfitta di domenica contro i Denver Broncos, ma hanno pubblicato un rapporto di pratica stimato. Se gli Eagles avessero avuto la pratica, Barkley non avrebbe partecipato a causa di un infortunio al ginocchio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com