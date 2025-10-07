Ottobre è il mese del tartufo e anche quest’anno il pregiato fungo ipogeo si prenderà la scena per tre weekend di fila, con la 62a Mostra nazionale del tartufo bianco di Sant’Angelo in Vado. Sei giorni, più un settimo, il 2 novembre, dove ci sarà la fiera merceologica generalista dei tartufai, che portano con sé due novità: la prima è il macrotema dell’evento, che si concentrerà sulla tutela ambientale, la seconda è il fatto che la manifestazione sia stata presentata a Urbino. "Volevamo mettere insieme due eccellenze, Urbino, patrimonio materiale Unesco, e la cerca del tartufo, patrimonio immateriale - spiega il sindaco, Stefano Parri -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sant’Angelo s’inchina a sua maestà il tartufo