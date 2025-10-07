SANT’ANASTASIA (Napoli), 7 OTTOBRE 2025 – Otto nuovi computer per restituire speranza e strumenti ai ragazzi dopo i furti che, nei mesi scorsi, avevano colpito la scuola. È il gesto compiuto dal magistrato Catello Maresca, che ha donato otto personal computer all’ Istituto Comprensivo D’Assisi-Nicola Amore di Sant’Anastasia. La consegna è avvenuta questa mattina alla presenza della dirigente scolastica Angela De Falco, del sindaco Carmine Esposito, dell’ assessore Veria Giordano, di docenti, alunni e genitori. L’iniziativa è stata promossa dall’ associazione Unica, dopo i numerosi furti subiti dal plesso di via Verdi, dove nelle scorse settimane ignoti avevano portato via attrezzature informatiche e materiali destinati alla didattica. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Sant’Anastasia, il magistrato Maresca dona otto computer alla scuola D’Assisi-Amore: “Un gesto di legalità”