E’ un Sant’Agostino sorprendentemente in testa alla classifica quello che si è risvegliato all’indomani della vittoria esterna sul campo dello Young Santarcangelo (1-3). I ramarri di mister Biagi stanno vivendo un momento d’oro e grazie alla continuità trovata in questo avvio di stagione, fanno parte del quartetto di squadre che guida la graduatoria a quota 13 punti, assieme a Medicina Fossatone, Futball Cava Ronco e Castenaso. Un successo di autorità, quello centrato in terra romagnola, coi biancoverdi a condurre sin dal primo tempo in virtù della rete di Tassinari, e a certificare ancor di più i tre punti nella ripresa grazie alle marcature di Pierfederici e Roda: la rete di Lombardi serve solo per rendere meno amaro il passivo ai padroni di casa, apparsi nettamente in difficoltà al cospetto di un Sant’Agostino che sembra aver trovato la quadratura del cerchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sant'Agostino rivelazione. Mesola al quarto ko di fila