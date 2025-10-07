Sanremo via libera del Comune alla convenzione con la Rai per il Festival 2026-2028
(Adnkronos) – La Giunta comunale di Sanremo ha approvato oggi, con apposita delibera, la nuova convenzione con la Rai per l'organizzazione e la realizzazione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo per il prossimo triennio, con possibilità di proroga per un ulteriore biennio. Si chiude così, ufficialmente, la fase negoziale avviata al termine del procedimento .
