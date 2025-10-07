Sanremo via libera del Comune alla convenzione con la Rai per il Festival 2026-2028

Webmagazine24.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Giunta comunale di Sanremo ha approvato oggi, con apposita delibera, la nuova convenzione con la Rai per l’organizzazione e la realizzazione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo per il prossimo triennio, con possibilità di proroga per un ulteriore biennio. Si chiude così, ufficialmente, la fase negoziale avviata al termine del procedimento . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sanremo - libera

sanremo via libera comuneSanremo, via libera del Comune alla convenzione con la Rai per il Festival 2026-2028 - Conclusa la fase negoziale: "La Rai ha pienamente rispettato tutti i criteri indicati nel bando" ... Lo riporta msn.com

sanremo via libera comuneApprovata la nuova convenzione tra Comune e Rai per il Festival di Sanremo - Il Comune di Sanremo, titolare esclusivo dei marchi legati al Festival, ha riconosciuto formalmente alla Rai la titolarità del progetto artistico per le edizioni oggetto della convenzione, confermando ... Riporta riviera24.it

Cerca Video su questo argomento: Sanremo Via Libera Comune