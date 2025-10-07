Sanremo e Rai rinnovano l’accordo per il Festival | nuova convenzione triennale con possibilità di proroga
Approvata la nuova convenzione. La giunta comunale di Sanremo ha approvato una nuova convenzione con la Rai per l'organizzazione e la realizzazione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo per il prossimo triennio, con la possibilità di prorogare l'intesa per altri due anni. Con questa delibera si chiude ufficialmente la fase negoziale avviata dopo la procedura pubblica di manifestazione d'interesse, alla quale Rai è stata l'unica partecipante. Cosa prevede l'accordo. Il Comune di Sanremo ha comunicato che la Rai ha rispettato tutti i criteri previsti dal bando, tra cui: 6,5 milioni di euro di corrispettivo economico;.
