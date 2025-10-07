Ora è ufficiale: il Festival di Sanremo rimarrà alla Rai almeno fino al 2028. Nella giornata di martedì 7 ottobre, infatti, la Giunta comunale ha approvato la nuova convenzione con la televisione di Stato, affidandole l’organizzazione delle prossime tre edizioni della manifestazione canora, con possibilità di proroga fino al 2030: «Pienamente rispettati tutti i criteri indicati nel bando». L’atto chiude quindi la lunga fase negoziale avviata dopo la procedura pubblica richiesta dal Tar Liguria, che nel dicembre 2024 aveva imposto che l’assegnazione avvenisse tramite bando per garantire trasparenza e parità di trattamento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sanremo e Rai, approvato l’accordo per il Festival