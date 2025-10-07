Sanremo | Comune approva convenzione con Rai per Festival 2026-28
“La Giunta comunale ha approvato oggi, con apposita delibera, la nuova convenzione con la Rai per l’organizzazione e la realizzazione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo per il prossimo triennio, con possibilità di proroga per un ulteriore biennio”. Così il Comune di Sanremo in una nota. “Si chiude così, ufficialmente, la fase negoziale avviata al termine del procedimento selettivo previsto dall’avviso pubblico di manifestazione d’interesse. La Rai – unica partecipante alla procedura – ha pienamente rispettato tutti i criteri indicati nel bando (6,5 milioni di corrispettivo, 1% sui ricavi pubblicitari, la partecipazione garantita dei due vincitori di Area Sanremo al Festival, la messa in onda di Sanremoinfioree di altri due eventi, di cui uno dovrà svolgersi durante l’estate, oltre alla cerimonia della posa della tradizionale targa dedicata al vincitore del Festival di Sanremo lungo via Matteotti), dando così avvio alla fase di negoziazione, che si è svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e tutela dell’interesse pubblico”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: sanremo - comune
