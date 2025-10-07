Sanremo approva la convenzione con la Rai fino al 2028
La Giunta comunale di Sanremo ha approvato con apposita delibera la nuova convenzione con la Rai per l'organizzazione e la realizzazione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo per il prossimo triennio, con possibilità di proroga per un ulteriore biennio. Si chiude così, ufficialmente, la fase negoziale avviata al termine del procedimento selettivo previsto dall'avviso pubblico di manifestazione d'interesse. "La Rai - fa sapere il Comune di Sanremo in una nota - unica partecipante alla procedura ha pienamente rispettato tutti i criteri indicati nel bando (6,5 milioni di corrispettivo, 1% sui ricavi pubblicitari, la partecipazione garantita dei due vincitori di Area Sanremo al Festival, la messa in onda di Sanremoinfiore e di altri due eventi, di cui uno dovrà svolgersi durante l'estate, oltre alla cerimonia della posa della tradizionale targa dedicata al vincitore del Festival di Sanremo lungo via Matteotti), dando così avvio alla fase di negoziazione, che si è svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e tutela dell'interesse pubblico". 🔗 Leggi su Iltempo.it
