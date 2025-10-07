Sanremo 2026 niente trasloco in vista | firmata la nuova convenzione con la Rai Il Festival resta in città per altri tre anni

La Giunta comunale conferma la storica collaborazione con la Rai per l'organizzazione del Festival della Canzone Italiana. Valorizzazione del territorio, sostenibilità e promozione culturale al centro dell'accordo.

Il Festival rischia il trasloco da Sanremo? In caso d'addio Rimini inserita nella lista delle città papabili

Festival di Sanremo, sfuma l’ipotesi di un trasloco. Ma alle condizioni della Rai: il Comune pagherà le spese per l’accoglienza

Sanremo Giovani 2026, ecco il regolamento Conto alla rovescia per il Festival di Sanremo: il mese di febbraio non è poi così lontano. Una volta archiviata l'estate tutto vola e si arriva nella città dei fiori in un attimo. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, è

Caos Sanremo: niente intesa per il 2026, la Rai pronta a lasciare la Liguria? - L’armonia è finita tra Rai e Sanremo: nessun accordo per il 2026 e la kermesse della musica italiana rischia di cambiare palco definitivamente. Si legge su alfemminile.com

Sanremo 2026, il Festival blindato per tre anni: l’annuncio al Tg1 - Il Festival della canzone italiana resta nella sua città, blindato da un accordo triennale tra Comune e Rai. Segnala dilei.it