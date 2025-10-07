Sanità Pellegrino IV Casa Riformista | Curiamo la malattia e soprattutto ci prendiamo cura della persona

Tempo di lettura: 2 minuti Il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità due provvedimenti di grande rilevanza per la sanità campana: la legge sull’Onconutrizione e quella sull’Oncoriabilitazione, entrambe proposte dal consigliere regionale Tommaso Pellegrino, relatore e primo firmatario dei testi. “Le due leggi mirano a rafforzare in modo strutturato il percorso di cura del paziente oncologico, introducendo strumenti concreti per migliorare la qualità della vita, favorire l’aderenza alle terapie e garantire un approccio multidisciplinare e realmente umano alla malattia” – ha dichiarato Pellegrino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

