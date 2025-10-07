Una giornata di lavoro e proposte operative dedicata alle priorità del Paese in ambito cardiovascolare Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) - Le patologie cardiovascolari continuano a rappresentare la principale causa di morte e di invalidità nel nostro Paese. Non a caso la Commissione Europea ha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sanità, giovedì a Roma Stati generali cardiologi ospedalieri Anmco