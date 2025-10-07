Sanità Camani | Veneto tra gli ultimi in Italia per personale sanitario Modello Zaia affonda
Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Veneto, usa toni durissimi commentando i dati del nuovo rapporto Agenas sul personale sanitario. «I numeri parlano chiaro: la sanità veneta non è più un modello. Nel giro di pochi anni siamo scivolati in fondo a quasi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
