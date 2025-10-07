Sané rissa con i tifosi all' Oktoberfest | cos' è successo

Un brutto episodio, quello che ha visto per protagonista Leroy Sané. Il giocatore tedesco, attualmente in forza al Galatasaray, formazione con la quale non sta fornendo le prestazioni attese (il ct della nazionale Nagelsmann, non a caso, lo ha escluso nelle ultime convocazioni), è stato al centro. 🔗 Leggi su Today.it

Sané, che rissa all'Oktoberfest: deve intervenire la polizia! - L'attaccante del Galatasaray, bersagliato dai continui cori contro la sua squadra, si scaglia contro un tifoso: per placare gli animi interviene la Polizia ... Secondo corrieredellosport.it

Sané, disavventura all'Oktoberfest per l'ex Bayern: "Insultato e spintonato" - L'attaccante, ora a Galatasaray, è tornato a Monaco per godersi qualche ora di svago e invece si è reso protagonista, suo malgrado, di un brutto episodio con un tifoso ... Segnala tuttosport.com