Sanae Takaichi probabile futura premier del Giappone cerca alleati in parlamento

La probabile futura premier giapponese Sanae Takaichi, eletta il 4 ottobre leader del Partito liberaldemocratico (Pld, destra, al potere), è in cerca di alleati per ottenere la maggioranza in parlamento.

Profilo – Takaichi Sanae, la donna che punta a guidare il Giappone

Il Giappone verso una donna premier: chi è Sanae Takaichi, l’erede di Abe che adora Margaret Thatcher

Sanae Takaichi presidente dell’Ldp, il Giappone verso la prima premier donna

Sanae Takaichi, probabile futura premier del Giappone, cerca alleati in parlamento - La probabile futura premier giapponese Sanae Takaichi, eletta il 4 ottobre leader del Partito liberaldemocratico (Pld, destra, al potere), è in cerca di alleati per ottenere la maggioranza in parlamen

Chi è Sanae Takaichi, futura prima premier donna del Giappone - L'elezione di una donna, Sanae Takaichi, come probabile futura premier del Giappone è una svolta per la politica nipponica, ma non lo è affatto per le posizioni e per le azio