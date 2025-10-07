Inter News 24 San Siro, arriva il rinnovo conferma un impegno quinquennale per la sicurezza di oltre 75.000 spettatori: tutti i dettagli. L’ Ospedale San Raffaele ha deciso di estendere l’accordo con Inter e Milan per il servizio sanitario all’interno dello stadio San Siro per ulteriori cinque anni, portando a 16 anni complessivi di collaborazione. Il personale medico, infermieristico e altamente specializzato continuerà a garantire la salute e la sicurezza per oltre 75.000 persone durante le partite. Il servizio sarà attivo a partire da un’ora prima dell’inizio degli eventi e proseguirà fino al completo svuotamento dello stadio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - San Siro, l’ospedale San Raffaele rinnova per altri cinque anni l’accordo con Inter e Milan per il servizio sanitario