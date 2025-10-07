San Possidonio celebra la Mela Campanina e il Parmigiano Reggiano
Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 torna a San Possidonio la “Festa della Mela Campanina e del Parmigiano Reggiano”, manifestazione enogastronomica che da oltre vent’anni celebra due eccellenze agroalimentari del territorio: la Mela Campanina e il Parmigiano Reggiano DOP.La Mela Campanina. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: possidonio - celebra
