san locca day 2025 a bologna ecco il programma

Bologna, 7 ottobre 2025 - Dal Meloncello al Santuario di San Luca, Bologna si prepara a una giornata di colori, sapori e ritmo: il San Lócca Day torna per la decima edizione, trasformando il celebre portico in un lungo festival a cielo aperto. Domenica 12 ottobre 2025, dalle 10 alle 19, via di San Luca ospiterà l’evento ideato dall’ Associazione Succede solo a Bologna che unisce divertimento, cultura e solidarietà. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, dai bambini agli adulti. Ecco tutte le informazioni. Il festival. Il San Lócca Day è un festival urbano nato per valorizzare il territorio e promuovere la cultura bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

