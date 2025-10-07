San Giovanni Galermo in piazza Chiesa Madre arrivano i paletti dissuasori
La Terza commissione comunale Viabilità del Comune di Catania, presieduta da Giovanni Curia, ha effettuato una seduta itinerante nella piazza Chiesa Madre di San Giovanni Galermo, verificando la presenza di macchine e motorini negli spazi pubblici che dovrebbero essere destinati ai pedoni. Adesso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
"Cinema sotto le stelle" a San Giovanni Galermo: in programma "Quo Vado?" con ingresso gratuito
Fuga di gas a San Giovanni Galermo, intervento in corso dei vigili del fuoco
Sparano nella notte a San Giovanni Galermo: arrestato un 18enne in fuga con una pistola clandestina
Catania, teatro e danza a San Giovanni Galermo per i “Codici della strada” - Oggi, lunedì 6 ottobre, dalle ore 16, nella sede della cooperativa sociale Prospettiva del quartiere periferico catanese di San Giovanni Galermo, Zo Centro culture contemporanee presenta il workshop e ... Lo riporta blogsicilia.it
San G. Galermo. “Situazione critica nel piazzale di via Don Minzoni: spazio pubblico da riqualificare” - Ci troviamo in un parco giochi situato nel piazzale di via Don Minzoni, a San Giovanni Galermo (CT). Lo riporta lasicilia.it