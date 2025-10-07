San Giovanni Battista | il Santo celebrato il 7 ottobre

Chi è San Giovanni Battista?. San Giovanni Battista è una delle figure più importanti del cristianesimo, noto per essere il precursore di Gesù Cristo. Nato da Zaccaria ed Elisabetta, Giovanni è venerato come profeta in molte tradizioni religiose. La sua nascita è considerata miracolosa, essendo avvenuta quando i suoi genitori erano in età avanzata. Giovanni è riconosciuto per il suo ruolo di battezzatore nel fiume Giordano, dove ha battezzato molti, incluso Gesù stesso. La sua vita e il suo messaggio di pentimento e preparazione per la venuta del Messia sono centrali nella sua venerazione. Perché è diventato Santo?. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

