San Gemini apre la Casa Funeraria Medei | Un luogo dove le famiglie possano vivere il momento del dolore

Ternitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Questo progetto nasce dal desiderio di offrire un luogo accogliente e sereno, dove le famiglie possano vivere il momento del dolore in un ambiente intimo, dignitoso e umano”.Sarà inaugurata nelle prossime settimana la Casa Funeraria Medei, la seconda struttura del genere sul territorio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

