San Gemini apre la Casa Funeraria Medei | Un luogo dove le famiglie possano vivere il momento del dolore
"Questo progetto nasce dal desiderio di offrire un luogo accogliente e sereno, dove le famiglie possano vivere il momento del dolore in un ambiente intimo, dignitoso e umano".Sarà inaugurata nelle prossime settimana la Casa Funeraria Medei, la seconda struttura del genere sul territorio.
Google consente la condivisione dei Gem: Gemini si apre alla collaborazione
Da Mercoledì 8 Ottobre apre la vendita dei biglietti della 52esima edizione della Giostra dell'Arme! Saranno acquistabili al prezzo di 25€ cadauno (15€ ridotto fino a 12 anni) presso la Pro Loco di San Gemini dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19:30.
Collaborare in Gemini: ecco la condivisione dei Gem
Apre la Casa della Comunità a Torre Maura, le cure si avvicinano a cronici e oncologici - Apre oggi nel Lazio la prima Casa della Comunità.
San Gemini celebra l'artista umbro Romano Notari. Una mostra diffusa per un viaggio tra luce e colore - Si rinnova la tradizione delle grandi mostre alla Giostra dell'Arme di San Gemini, promosse con la direzione di Piero