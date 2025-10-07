San Fruttuoso torna la pista di pattinaggio in vista delle feste | inaugurazione e orari
Come ogni anno torna, in vista del periodo natalizio, la pista di pattinaggio sul ghiaccio a San Fruttuoso. Un appuntamento ormai consolidato avviato ormai quattordici anni fa dall'allora presidente del Municipio Massimo Ferrante, che si rinnova anche in questo 2025 e che animerà piazza Martinez. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
"Tracciato Palestina" torna a Monza per una presentazione organizzata dalla Consulta di Quartiere di San Fruttuoso. Venerdì 3 ottobre, alla vigilia del corteo nazionale di Roma, Elena Mistrello presenterà la sua graphic novel Vai su Facebook
A San Martino Siccomario torna il Villaggio delle uova. Con una novità: la pista di pattinaggio - Inaugurazione sui pattini per la quarta edizione del Villaggio delle Uova Pura Vida Farm, il parco di oltre 35mila metri quadrati alle porte di Pavia, a San Martino Siccomario che accoglie adulti, ... Scrive ilgiorno.it