samuele leto il menestrello di strada di crotone protagonista sul nostro canale youtube

Samuele Leto, cantautore e artista di strada noto come il “ Menestrello di strada ”, è stato intervistato in esclusiva per il nostro canale YouTube ufficiale. Laureato in Scienze Motorie, Samuele ha scelto di seguire la sua passione per la musica, portando la sua voce e la sua chitarra tra le vie di Crotone e oltre, conquistando il pubblico con un repertorio internazionale e coinvolgente. Durante l’intervista, l’artista ha anticipato alcune novità legate al suo percorso musicale: il primo disco, intitolato “Canzoni per esseri umani”, sarà presto disponibile e racchiuderà brani capaci di emozionare, raccontare storie e trasmettere esperienze autentiche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

