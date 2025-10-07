Samsung Galaxy S25 Ultra è imperdibile alla Festa delle offerte Prime | che prezzo anche JetBlack
Prezzo incredibilmente basso per il top di gamma di casa Samsung, Galaxy S25 Ultra. Dalla sua un ottimo processore, un ottimo software, già aggiornato ad Android 16 e tante caratteristiche hardware al vertice. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
I prezzi dei display di Samsung Galaxy Z Fold7 e Z Flip7 fanno davvero paura
Ultimi giorni per avere 100€ di sconto su Samsung Galaxy Watch8 e Watch8 Classic
Samsung ufficializza la One UI 8 Watch per Galaxy Watch Ultra dopo il rollout a sorpresa
Prezzone S25 Ultra 512GB! Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000 mAh, Titanium Black [Versione italiana] Minimo Storico
Grave falla negli smartphone Galaxy di Samsung #Samsung
