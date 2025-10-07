Sampdoria Flachi | Pafundi? Deve costruirsi esperienza ma se uno come Mancini lo identifica come futuro del calcio…
Sampdoria, parla l’ex Flachi: «Pafundi? Deve costruirsi esperienza, ma se Mancini lo identifica come futuro del calcio.». Le dichiarazioni Dopo il netto 4-1 inflitto al Pescara di Vivarini, la Sampdoria ha finalmente conquistato la sua prima vittoria in campionato. Un successo che rappresenta una ventata di ottimismo per l’ambiente blucerchiato, reduce da un avvio di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: sampdoria - flachi
Flachi: «Sono rimasto un po’ spiazzato dalla partenza della Sampdoria. I nuovi arrivi…»
? #sampdoria, Flachi lancia Pafundi e Cherubini: "Quei due ragazzini là davanti hanno qualità importanti..." - X Vai su X
Flachi show nell'ultimo precedente di Monza in B! La Sampdoria non ha giocato molte partite contro il Monza negli ultimi anni. Ci sono precedenti in Serie A nella stagione 2022/23. Pesante sconfitta interna (0-3) e pareggio beffardo in trasferta (2-2). Per ritrova Vai su Facebook
Nicolini: «Marassi deve diventare il fortino della Sampdoria! Su Cherubini e Pafundi dico questo» - Enrico Nicolini, ex giocatore della Sampdoria, è intervenuto in merito alla vittoria conquistata dalla squadra blucerchiata. Segnala sampnews24.com
Flachi sulla vittoria della Samp: «I due trequartisti hanno dato sicurezza alla squadra!» - Francesco Flachi, ex giocatore della Sampdoria, ha espresso il proprio commento in merito alla splendida vittoria dei blucerchiati. Riporta sampnews24.com