Un’idea che pareva fantascienza è diventata abitudine quotidiana: milioni di persone conversano con ChatGPT. Dietro c’è Sam Altman, il ragazzo del Midwest che ha trasformato l’aspirazione di una vita in una rivoluzione industriale, ora raccontata da Pier Luigi Pisa in “Valeva la pena tentare”. Un ritratto necessario, tra urgenza giornalistica e documenti inediti Il nuovo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Sam Altman, l’ascesa dietro ChatGPT tra ambizioni e contrasti