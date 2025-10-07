Salvini su voto Salis | qualcuno di nascosto ha mancato di parola
Milano, 7 ott. (askanews) - Qualcuno nel centrodestra di nascosto ha mancato di parola. Così il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato il voto dell'europarlamento sull'immunità per Ilaria Salis. I cronisti hanno colto un riferimento ad Antonio Tajani, ma Salvini ha detto: non ho niente contro tizio o caio, ma evidentemente mancano decine di voti nel centrodestra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
