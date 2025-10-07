Salvini | Il centrodestra unito vince Fermeremo l’onda rossa di odio Manifestazioni? Chiederemo una cauzione personale a chi le organizza
Il leader leghista: «Bisogna stare insieme in Europa. Il 14 febbraio a Milano il grande raduno dei Patrioti». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
salvini - centrodestra
Comunali, il centrodestra si scalda: Salvini parla della ‘Milano futura’. Tra i relatori c’è l’ex rettore Resta. E riparte il toto-candidato sindaco
Candidato sindaco a Milano? È caos nel centrodestra: Salvini stoppa Forza Italia sull’alleanza con Calenda, La Russa vuole un tavolo
“Io sto con Macron”. Crosetto contro Salvini, il centrodestra va in pezzi: lo scontro è totale
Salvini: GRANDE VITTORIA per il centrodestra in Calabria. Da una parte chi protesta, devasta le città e attacca le Forze dell'Ordine, dall'altra i cittadini che pensano al bene del proprio territorio. Avanti tutta!
Grande vittoria per il centrodestra in Calabria. Avanti tutta! #calabria #occhiuto #salvini #lega #centrodestra
Matteo Salvini: «Il centrodestra unito vince. Fermeremo l’onda rossa di odio. Le manifestazioni? Chiederemo una cauzione personale per chi le organizza» - Il 14 febbraio a Milano il grande raduno dei Patrioti ... Segnala msn.com
Calabria, vince Occhiuto. Forza Italia primo partito, delusione Cinquestelle. Salvini: «È un sì al Ponte» - Il giubilo, nel quartier generale di Roberto Occhiuto, a Gizzeria, piccolo comune nel cuore di Catanzaro, scoppia subito. Da ilmessaggero.it