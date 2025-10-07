Salvini | Fermeremo questa onda rossa di odio anche con leggi più severe

«Sono indignato per i troppi episodi di intolleranza contro gli ebrei, contro studenti, professori, turisti che ci riportano agli anni più bui del Novecento. Fermeremo questa onda rossa di odio, anche con leggi più severe». A dirlo è il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, intervistato dal Corriere della Sera. «La democrazia non è mai preoccupante, che tanti giovani si interessino e manifestano è una buona notizia», aggiunge il vicepremier. «Mi preoccupa invece la violenza, che certa sinistra finge di non vedere o addirittura giustifica. Ragazzi, parlo direttamente a voi: non fatevi strumentalizzare o coinvolgere in atti violenti. 🔗 Leggi su Open.online