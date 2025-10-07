Salvini | Fermeremo questa onda rossa di odio anche con leggi più severe
«Sono indignato per i troppi episodi di intolleranza contro gli ebrei, contro studenti, professori, turisti che ci riportano agli anni più bui del Novecento. Fermeremo questa onda rossa di odio, anche con leggi più severe». A dirlo è il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, intervistato dal Corriere della Sera. «La democrazia non è mai preoccupante, che tanti giovani si interessino e manifestano è una buona notizia», aggiunge il vicepremier. «Mi preoccupa invece la violenza, che certa sinistra finge di non vedere o addirittura giustifica. Ragazzi, parlo direttamente a voi: non fatevi strumentalizzare o coinvolgere in atti violenti. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: salvini - fermeremo
Salvini: «Il centrodestra unito vince. Fermeremo l’onda rossa di odio. Manifestazioni? Chiederemo una cauzione personale a chi le organizza»
Salvini: «Il centrodestra unito vince. Fermeremo l’onda rossa di odio. Manifestazioni? Chiederemo una cauzione personale a chi le organizza» - X Vai su X
Il 3 Ottobre saremo ancora una volta a Reggio Calabria, insieme al Vice Premier Matteo Salvini, al Sottosegretario Claudio Durigon e all’On.le Roberto Vannacci per ribadire il nostro impegno davanti ai calabresi. Vogliamo proseguire nel percorso di cre Vai su Facebook
Salvini non ha dubbi: "Sciopero? Landini un irresponsabile. Fermeremo l'onda di odio con leggi più severe" - “Sono indignato per i troppi episodi di intolleranza contro gli ebrei, contro studenti, professori, turisti che ci riportano agli anni più bui del Novecento. Lo riporta affaritaliani.it
Matteo Salvini: «Il centrodestra unito vince. Fermeremo l’onda rossa di odio. Le manifestazioni? Chiederemo una cauzione personale per chi le organizza» - Il 14 febbraio a Milano il grande raduno dei Patrioti ... msn.com scrive