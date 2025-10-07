Salvini | Fermeremo l’onda rossa di odio con leggi più severe Landini irresponsabile

Il vicepremier Matteo Salvini lancia un appello forte contro i ripetuti episodi di intolleranza registrati negli ultimi giorni, che — secondo il leader leghista — coinvolgono studenti, docenti, turisti e cittadini di religione ebraica e richiamano i momenti più cupi del Novecento. Intervistato dal Corriere della Sera, Salvini ha definito necessarie misure più incisive per frenare quella che ha chiamato un’onda di odio, compresa l’ipotesi di inasprire le norme penali per chi si rende protagonista di violenze o di atti estremi. Leggi anche: Salvini-Landini, volano parole grosse: scontro totale tra i due leader. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

