Salvini | Fermeremo l’onda rossa di odio con leggi più severe Landini irresponsabile
Il vicepremier Matteo Salvini lancia un appello forte contro i ripetuti episodi di intolleranza registrati negli ultimi giorni, che — secondo il leader leghista — coinvolgono studenti, docenti, turisti e cittadini di religione ebraica e richiamano i momenti più cupi del Novecento. Intervistato dal Corriere della Sera, Salvini ha definito necessarie misure più incisive per frenare quella che ha chiamato un’onda di odio, compresa l’ipotesi di inasprire le norme penali per chi si rende protagonista di violenze o di atti estremi. Leggi anche: Salvini-Landini, volano parole grosse: scontro totale tra i due leader. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: salvini - fermeremo
Salvini: «Il centrodestra unito vince. Fermeremo l’onda rossa di odio. Manifestazioni? Chiederemo una cauzione personale a chi le organizza»
Salvini: «Fermeremo questa onda rossa di odio anche con leggi più severe»
“Fermeremo l’onda rossa d’odio con leggi più severe”. #Salvini trasforma le piazze d’Italia per #Gaza nel loro contrario: odio invece che pace. E minaccia una cauzione per eventuali danni. Prossimo passo: vietare i cortei sgraditi. Italia modello Russia o Trump - X Vai su X
Il 3 Ottobre saremo ancora una volta a Reggio Calabria, insieme al Vice Premier Matteo Salvini, al Sottosegretario Claudio Durigon e all’On.le Roberto Vannacci per ribadire il nostro impegno davanti ai calabresi. Vogliamo proseguire nel percorso di cre Vai su Facebook
Salvini non ha dubbi: "Sciopero? Landini un irresponsabile. Fermeremo l'onda di odio con leggi più severe" - “Sono indignato per i troppi episodi di intolleranza contro gli ebrei, contro studenti, professori, turisti che ci riportano agli anni più bui del Novecento. Segnala affaritaliani.it
Matteo Salvini: «Il centrodestra unito vince. Fermeremo l’onda rossa di odio. Le manifestazioni? Chiederemo una cauzione personale per chi le organizza» - Il 14 febbraio a Milano il grande raduno dei Patrioti ... Secondo msn.com