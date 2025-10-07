Salvini contestato ai Pancaldi il ministro | Sputi e uova contro chi voleva ascoltare non una bella pagina di democrazia VIDEO

L'arrivo in largo anticipo rispetto al previsto. Poi mezz'ora abbondante fuori dall'ingresso dei Bagni Pancaldi ad attendere i colleghi ministri scortati dalle forze dell'ordine ma rimasti ugualmente imbottigliati nel traffico e nelle contestazioni. Qualche parola scambiata con i simpatizzanti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: salvini - contestato

Il ministro Salvini contestato a Torre Faro: "Non comprendo il no, Il Ponte percorribile tra sette anni"

Salvini contestato ad Ascoli Piceno con bandiere pro Gaza, il leader della Lega: “Mi fanno un mix di pena e tenerezza”

Salvini contestato ad Ascoli per il sostegno a Israele perde la pazienza: “Come fanno a essere a 5 metri da me?”

Salvini contestato dai Pro PAL ad Ascoli Piceno, sbotta con la sicurezza: "non è possibile che arrivino a 5 metri da me" https://tg.la7.it/politica/salvini-contestato-pro-pal-sbotta-sicurezza-video-26-09-2025-244900… - X Vai su X

Tg La7. . Salvini contestato dai Pro PAL ad Ascoli Piceno, sbotta con la sicurezza: "non è possibile che arrivino a 5 metri da me" https://tg.la7.it/politica/salvini-contestato-pro-pal-sbotta-sicurezza-video-26-09-2025-244900 - facebook.com Vai su Facebook

Livorno, manifestanti contestano Salvini. Il ministro: "Calci e sputi, brutta pagina" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Livorno, manifestanti contestano Salvini. Lo riporta tg24.sky.it

Salvini contestato a Livorno, lanci di uova e fumogeni. Lui risponde coi baci: “Calci all’auto di Valditara” - Il vicepremier era atteso a un evento della Lega al centro congressi Bagni Pancaldi: “Ci sono persone che non riescono ad arrivare a causa dei contestatori. Si legge su lanazione.it