Salvini contestato a Livorno poi gli scontri tra manifestanti e polizia con bottigliate e bombe carta | alta tensione sul viale Italia due arresti

È di due poliziotti feriti e due persone arrestate - al momento in fermo di polizia negli uffici della questura - il bilancio degli scontri che si sono verificati sul viale Italia, a Livorno, dove nel pomeriggio di oggi, martedì 7 ottobre, a Palazzo Pancaldi era in programma un evento elettorale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Il ministro Salvini contestato a Torre Faro: "Non comprendo il no, Il Ponte percorribile tra sette anni"

Salvini contestato ad Ascoli Piceno con bandiere pro Gaza, il leader della Lega: “Mi fanno un mix di pena e tenerezza”

Salvini contestato ad Ascoli per il sostegno a Israele perde la pazienza: “Come fanno a essere a 5 metri da me?”

Salvini contestato dai Pro PAL ad Ascoli Piceno, sbotta con la sicurezza: "non è possibile che arrivino a 5 metri da me" https://tg.la7.it/politica/salvini-contestato-pro-pal-sbotta-sicurezza-video-26-09-2025-244900… - X Vai su X

Salvini contestato a Livorno, lanci di uova e fumogeni. Lui risponde coi baci: “Calci all’auto di Valditara” - Il vicepremier era atteso a un evento della Lega al centro congressi Bagni Pancaldi: “Ci sono persone che non riescono ad arrivare a causa dei contestatori. Da lanazione.it

Salvini contestato a Livorno, la Lega attacca: “Violenza politica organizzata, sinistra responsabile del clima d’odio” - Tensioni oggi a Livorno per l'arrivo del leader del Carroccio Matteo Salvini. Secondo affaritaliani.it