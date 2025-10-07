Salvini contestato a Livorno lui | Serve autorizzazione degli anarchici? Uova e fumogeni contro le forze dell’ordine

Il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini è stato contestato oggi, 7 ottobre 2025, da un gruppo di manifestanti, tenuti indietro dal cordone della polizia in tenuta antisommossa, a Livorno dove ai Bagni Pancaldi è in corso si tiene una manifestazione elettorale della Lega L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Salvini contestato a Livorno, lui: “Serve autorizzazione degli anarchici?”. Uova e fumogeni contro le forze dell’ordine

In questa notizia si parla di: salvini - contestato

Tg La7. . Salvini contestato dai Pro PAL ad Ascoli Piceno, sbotta con la sicurezza: "non è possibile che arrivino a 5 metri da me" https://tg.la7.it/politica/salvini-contestato-pro-pal-sbotta-sicurezza-video-26-09-2025-244900 - facebook.com Vai su Facebook

Toscana,Salvini contestato a Livorno,lui: serve autorizzazione anarchici? - (askanews) – Il leader della Lega Matteo Salvini è stato contestato da un gruppo di manifestanti, tenuti indietro dal cordone della polizia in tenuta antisommossa, a Livorno dove si ti ... Riporta askanews.it

Salvini contestato a Livorno, lanci di uova e fumogeni. Lui risponde coi baci: “Calci all’auto di Valditara” - Il vicepremier era atteso a un evento della Lega al centro congressi Bagni Pancaldi: “Ci sono persone che non riescono ad arrivare a causa dei contestatori. Come scrive lanazione.it