Salvini contestato a Livorno | Lavoro per una convivenza pacifica tra Palestina e Israele

LIVORNO – Matteo Salvini contestato a Livorno. Il vicepremier, leader Lega, a Palazzo Pancaldi con i ministri leghisti Locatelli, Giorgetti, Valditara, in un lungomare blindatissimo nel tardo pomeriggio di martedì 7 ottobre. E blindatissimo anche lo specchio d’acqua davanti a Palazzo Pancaldi, che è stato interdetto. Imponente il servizio delle forza dell’ordine per l’arrivo dei ministri leghisti. Se per Salvini sono volati cori e insulti di protesta, il vicepremier ha mandato baci verso i manifestanti, tenuti a debita distanza dalle forze dell’ordine. Salvini: “Quello che non è divertente è che stiano bloccando una città, che stiano impedendo un dibattito democratico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it