Salvini contestato a Livorno | Lavoro per una convivenza pacifica tra Palestina e Israele
LIVORNO – Matteo Salvini contestato a Livorno. Il vicepremier, leader Lega, a Palazzo Pancaldi con i ministri leghisti Locatelli, Giorgetti, Valditara, in un lungomare blindatissimo nel tardo pomeriggio di martedì 7 ottobre. E blindatissimo anche lo specchio d’acqua davanti a Palazzo Pancaldi, che è stato interdetto. Imponente il servizio delle forza dell’ordine per l’arrivo dei ministri leghisti. Se per Salvini sono volati cori e insulti di protesta, il vicepremier ha mandato baci verso i manifestanti, tenuti a debita distanza dalle forze dell’ordine. Salvini: “Quello che non è divertente è che stiano bloccando una città, che stiano impedendo un dibattito democratico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: salvini - contestato
Il ministro Salvini contestato a Torre Faro: "Non comprendo il no, Il Ponte percorribile tra sette anni"
Salvini contestato ad Ascoli Piceno con bandiere pro Gaza, il leader della Lega: “Mi fanno un mix di pena e tenerezza”
Salvini contestato ad Ascoli per il sostegno a Israele perde la pazienza: “Come fanno a essere a 5 metri da me?”
Salvini contestato dai Pro PAL ad Ascoli Piceno, sbotta con la sicurezza: "non è possibile che arrivino a 5 metri da me" https://tg.la7.it/politica/salvini-contestato-pro-pal-sbotta-sicurezza-video-26-09-2025-244900… - X Vai su X
Tg La7. . Salvini contestato dai Pro PAL ad Ascoli Piceno, sbotta con la sicurezza: "non è possibile che arrivino a 5 metri da me" https://tg.la7.it/politica/salvini-contestato-pro-pal-sbotta-sicurezza-video-26-09-2025-244900 - facebook.com Vai su Facebook
Salvini contestato a Livorno, lanci di uova e fumogeni. Lui risponde coi baci: “Calci all’auto di Valditara” - Il vicepremier era atteso a un evento della Lega al centro congressi Bagni Pancaldi: “Ci sono persone che non riescono ad arrivare a causa dei contestatori. Lo riporta lanazione.it
Livorno, manifestanti contestano Salvini. Il ministro: "Calci e sputi, brutta pagina" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Livorno, manifestanti contestano Salvini. tg24.sky.it scrive