Salvini contestato a Livorno lanci di uova e fumogeni Lui risponde coi baci | Calci all’auto di Valditara

Livorno, 7 ottobre 2025 – Momenti di tensione a Livorno, dove è presente il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini. Da questa mattina, martedì 7 ottobre, il lungomare è blindato a causa della presenza di alcuni contestatori. I manifestanti si sono lasciati andare a qualche lancio di uova, pomodori, bottigliette e fumogeni all'indirizzo del cordone di polizia schierato a protezione dell'arrivo dei cinque ministri, tra cui appunto Matteo Salvini. L’evento è organizzato dalla Lega al centro congressi Bagni Pancaldi. Sicurezza e nuovi agenti da Roma. Scintille tra Tomasi e Funaro La capitaneria di porto ha disposto l'interdizione fino alle 22 dello specchio di mare antistante, già pattugliato da mezzi di polizia, guardia costiera e finanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

