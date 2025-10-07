Salvini contestato a Livorno in centinaia contro il leghista e i ministri | Uova e sputi Presa a calci l’auto di Valditara

Cori, qualche petardo e insulti. È stata dura la contestazione ricevuta da Matteo Salvini e altri ministri del governo Meloni arrivati a Livorno per un’iniziativa elettorale della Lega in vista del voto per le Regionali in Toscana. L’evento a Palazzo Pancaldi ha portato oltre un centinaio di manifestanti ad attendere l’arrivo degli esponenti dell’esecutivo sotto l’occhio vigile delle forze dell’ordine che hanno sbarrato la strada a qualche centinaio di metri dalla struttura che ha ospitato l’evento. La polizia si è schierata in assetto anti-sommossa sui diversi ingressi, tenendo a distanza i manifestanti che hanno urlato “fascista” a chi entrava. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

