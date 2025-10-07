Salvini | Alcuni che si dicono di centrodestra salvano Salis

Lopinionista.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – “Accusata di lesioni aggravate potenzialmente letali e altre condotte criminose in concorso con altri, all’interno di un’organizzazione criminale. Ma col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di ‘centrodestra’ ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna!”. E’ quanto afferma sui suoi canali social il vice premier e leader della Lega, Matteo Salvini, dopo il voto del Parlamento europeo che ha votato per l’immunità a Ilaria Salis. “Salis scappa dal processo”, il testo dell’immagine che accompagna il post di Salvini. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

